Puedes creer o reventar, como se dice por ahí. Pero la muerte de Kobe Bryant ya fue predicha hace años, en el episodio llamado ‘End of Days’, el 16 de noviembre de 2016 con una exactitud que pone los pelos de punta.

En el caso de una macabra caricatura que hizo un clip de Bryant protagonizando un accidente de helicóptero que se estrellaba y explotaba en una nube de fuego (como realmente parece que sucedio en la reciente tragedia), los autores han tomado una drástica decisión.

Es que debe ser bastante inquietante ver cómo lo que creaste como fantasía… se vuelve la más cruda y espantosa realidad.

“Por respeto a Kobe y su familia, hemos elimibado el clip sobre él y te pedimos que no lo compartas. RIP Kobe y Gigi Bryant y todos los que murieron en el accidente de helicóptero de hoy”, dice Legends of Chamberlain Heights, una serie para Comedy Central que estuvo al aire desde septiembre de 2016 hasta agosto de 2017.

Out of respect for Kobe and his family we have removed the clip of him and ask that you please don’t share it.

RIP Kobe and Gigi Bryant and everyone else who died in the helicopter crash today

— Legends (@LegendsofCH) January 26, 2020