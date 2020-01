View this post on Instagram

3 Tips para prevenir la #infidelidad: -Ser totalmente Honestos: acerca de cómo me siento, sin que eso implique que hacer algo, es sólo una inquietud . – Escuchar: si estoy del otro punto de vista, no formar un lío, escuchale que tiene que decir, capaz sientes algo parecido . – NO JUZGAR: mucho incapié en este punto, no es que tú pareja va a hacer algo, te está manifestando su inquietud, dale crédito por comentartelo . Tener una comunicación abierta con tu pareja podrá ayudarlos a percibir a tiempo cualquier alarma de posible infidelidad, tu #pareja es tu mejor amigo, construyan una relación fuerte. Si deseas ayuda de un profesional, contáctanos y Pide una Cita, haz click en el link de la bio. #PidetuCita www.psicologia-web.com #psicologiaweb #relacionestoxicas #terapiaonline #venezolanosenflorida #venezolanosenusa #venezolanosenpanama #venezolanosenelexterior #venezolanosenelmundo #2020