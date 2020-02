Dos hombres afirman haber visto a ‘Bigfoot’ en Ohio, lo filmaron y el video se volvió viral.

El video ha acumulado más de 260,000 visitas desde que fue publicado en YouTube el 2 de febrero.

El Departamento de Transporte del Estado de Washington tuiteó la imagen de lo que algunos empleados creían que era un Bigfoot.

Bigfoot hace apariciones esporádicas en Estados Unidos. Es un clásico de los bosques igual de mítico que el Monstruo del Lago Ness en Escocia… solo que hay una delgada línea entre el mito y la realidad.

O, podríamos decir, que hay mitos que están sostenidos por cosas reales, ¿verdad?

Por ejemplo, la Llorona mexicana, tiene detrás una triste historia sobre una mujer que, despechada por el desamor del padre de sus hijos, los ahogó en el río y después se suicidó al no soportar la culpa. Desde entonces se aparece a las personas y grita sus lamentos.

¿Y qué me dices del chupacabras, ese animal terrorífico que anda matando cabras y chupándoles la sangre? No lo han pillado nunca en video, pero las personas dicen que sí lo han visto en varios lugares de Las Américas.

Buenos, pues EEUU también tiene su misterioso monstruo particular, Bigfoot.

Este sería un eslabón perdido del hombre, al parecer. Viviría en los bosques y zonas apartadas en varios estados del país, es muy alto y fornido, lleno de pelo como un gran simio, pero camina erguido como un humano.

Y no podemos decir que no existe, porque, no solo estaríamos pecando de pretenciosos (siempre hay que dejar lugar a la duda) sino que, además, andan por ahí dando vueltas fotografías y videos que podrían ser la prueba incipiente de que este ser sí anda por ahí.

Mira nada más lo que ha pasado estos días en Ohio, donde dos hombres se fueron a filmar con drones tomas aéreas del parque Estatal Salt Fork en el este de Ohio y obtuvieron mucho más de lo que pensaban.

De hecho, afirman, y muestran, que se toparon con Bigfoot.

“Mi amigo y yo obtuvimos permiso para volar nuestros drones en el Parque Estatal Salt Fork en Ohio”, escribe uno de los hombres, en una publicación que acompaña al video. “Mientras estábamos allí, escuchamos muchos ruidos extraños y creemos haber encontrado el Ohio Grassman / Bigfoot / Sasquatch”. (Ohio Grassman es un apodo local para Bigfoot)

El video, muestra algo parecido a un enorme hombre peludo caminando entre los árboles. Ya ha acumulado más de 260,000 visitas desde que fue publicado en YouTube el 2 de febrero.

No son los primeros en verlo, ya ha habido otros presuntos avistamientos de Bigfoot en el Parque Estatal Salt Fork, según el Daily Jeffersonian, tanto así que incluso hay un área del parque que se llama ‘Bigfoot Ridge’ (Pico de Bigfoot).

Los comentarios al video de YouTube no se hicieron esperar, claro está.

“Una vez pensé que vi un unicornio mientras conducía en la I-77 por la noche”, escribió alguien, “Iba a parar y mirar de cerca, pero desapareció”.

“Este es el video más divertido que he visto en mucho tiempo”, dice otro “Gracias a todos por algo tan gracioso e inofensivo”.

“La próxima vez dispárelo con un dardo tranquilizante, así podremos ver qué es”, comenta un tercero. “Buen trabajo para tratar de mantener viva la tradición, sin embargo, realmente no creo que nadie piense que realmente hayan atrapado a Bigfoot o Grassman en video”.

VIDEO: Puedes ver el video haciendo clik en la siguiente foto.

Sin embargo, estos dos hombres de Ohio no son los únicos que creen fervientemente en Bigfoot…