Mundo Sabor te enseña cómo preparar un cupcake borracho de manera rápida y sencilla.

El cupcake borracho se caracteriza por añadiduras de tequila y jugo de limón.

añadiduras de tequila y jugo de limón. También aprenderás cómo elaborar un frosting delicioso y casero para tu cupcake borracho.

La innovación de nuevos sabores en el mundo de la pastelería despejó el camino para que un delicioso cupcake borracho con tequila y limón invadiera el paladar de los amantes del dulce.

¿Cómo preparar un cupcake borracho? Es la pregunta que millones de personas se hacen para preparar este rico postre y de esta manera deslumbrar a toda la familia o amigos en ocasiones especiales.

En esta oportunidad, Mudo Sabor te enseña algunas técnicas culinarias para tu cupcake borracho a base de tequila y limón, un sabor único e inigualable y dejando atrás el tradicional sabor de vainilla, zanahoria, oreo o el marmoleado.

Foto/Captura MH

A continuación, Mundo Sabor te revela los secretos que encierra este delicioso postre para que te quedé perfecto y delicioso.

¡Listos y listas! Éstos son los pasos para iniciar la preparación de tu primer cupcake borracho del año 2020.

Preparación de la mezcla

Para la mescolanza necesitarás una caja de mezcla de pastel, 1/3 de taza de jugo de limón, 1/3 taza de tequila, 1/3 de suero, ½ taza de aceite vegetal, así como también tres huevos y una cucharada de ralladura de limón.

Todos estos ingredientes se conjugan en un bol, poco a poco, hasta ver formado una mezcla consistente.

Luego de terminar con este paso, ya es hora de introducir la mezcla en un molde para cupcake con sus respetivas cápsulas, para luego hornearlos entre 14 y 17 minutos a 350 grados Fahrenheit.

Foto/Captura MH

Al terminar ese tiempo, tu cupcake borracho quedará esponjoso listo para la fase del frosting.

¿Cómo preparar un frosting delicioso?

El frosting es una cobertura o glaseado que se coloca encima del Cupcake borracho, si aún no lo sabes preparar Mundo Sabor te da las técnicas elementales.

Solamente debes tener a la mano, 2 tazas de azúcar pulverizada, 2 cucharadas de jugo de limón, una cucharada de tequila, ½ cucharada de ralladura de limón y un colorante verde para alimentos.

Todos estos productos se mezclan hasta generar una mezcla sólida, para luego, con ayuda de una manga para repostería, iniciar con la fase de decoración del postre.

Foto/Captura MH

Qué no se te olvide rociarlo de azúcar para que parezca un vaso de margarita y colocarlo un limón en el centro.

Acerca de MundoHispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

Mundo Hispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

Mundo Hispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

Mundo Hispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

Mundo Hispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and live video coverage of major events.