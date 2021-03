El gobernador Andrew Cuomo se niega a renunciar, a pesar de que al menos 14 senadores demócratas le han pedido que se retire

Justo ayer, la Asamblea estatal anunció que iniciará una investigación contra Cuomo por acusaciones de acoso sexual, lo que podría terminar en un juicio político en su contra

Incluso cuando su más reciente acusadora indica que a finales del año pasado en una ‘reunión’ le habría metido la mano debajo de su blusa

Este viernes, Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, Kirsten Gillibrand, senadora por Nueva York, se unieron a la solitud de al menos 14 legisladores. Todos piden la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debido a recientes acusaciones de acoso sexual.

Justo el día de ayer, la Asamblea estatal anunció que iniciará una investigación contra el gobernador Cuomo por acusaciones de acoso sexual y manoseos, lo que podría terminar en un juicio político en su contra. La reacción inmediata de 14 de los 19 congresistas demócratas del estado, entre ellos los hispanos Alexandria Ocasio-Cortez, Nydia Velázquez y Adriano Espaillat, fue pedirle que se retirara, informó el Diario de NY.

“Después de dos relatos de agresión sexual, cuatro relatos de acoso, la investigación del Procurador General que encontró que el administrador del Gobernador ocultó los datos del asilo de ancianos de la legislatura y el público, estamos de acuerdo con los miembros de 55+ de la legislatura del estado de Nueva York en que el gobernador debe renunciar”, escribió Ocasio-Cortez.

Sin embargo, el gobernador no solo negó todas las acusaciones, sino que reafirmó que no renunciará a su puesto. Incluso cuando la más reciente acusación proviene de una mujer, cuya identidad no fue revelada, que contó que Cuomo la convocó a finales del año pasado a una habitación en la Mansión Ejecutiva para arreglar su teléfono celular; allí le habría metido la mano debajo de su blusa, reseña el Albany Times.

“No voy a renunciar por el juego de los políticos”, respondió el gobernador en una conferencia de prensa. “Como he dicho antes y lo creo tajantemente, y mi Administración siempre lo ha demostrado, las mujeres tienen el derecho a dar un paso adelante y ser escuchadas, y siempre animo a que lo hagan totalmente. Pero también quiero ser claro… todavía está la pregunta pendiente sobre la verdad. Yo no hice lo se ha alegado y punto”.

Hace pocos minutos, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, también se sumó a los congresistas en su solicitud de que Cuomo renuncié debido al escándalo que han generado seis acusaciones de acoso sexual que han sido formuladas en solo 10 días.

Andrew Cuomo fue una de las caras visibles contra Trump, pero ahora el demócrata se ha quedado sin el apoyo de sus colegas del partido en lo que se visualiza como un aislamiento político.