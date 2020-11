Cuomo amenaza con demandar a la administración Trump por la distribución de vacunasde coronavirus

Trump enfrenta otra batalla legal. Esta vez viene por el lado del gobernador de Nueva York, Andrew Como, que ayer domingo amenazó con demandar a la administración Trump por la no distribución de la vacuna contra el COVID-19, según informa FOX News.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, respondió a la amenaza de Trump con otra.

Dijo que su estado podría demandar al gobierno federal después de que el presidente amenazó con retener una posible vacuna contra el coronavirus a los neoyorquinos.

“No voy a permitir que los neoyorquinos sean intimidados o abusados”, dijo el gobernador.

“Les digo hoy, si la administración Trump no cambia este plan y no proporciona un proceso de vacunación equitativo, haremos cumplir nuestros derechos legales. Iniciaremos acciones legales para proteger a los neoyorquinos ”, dijo el gobernador según el New York Post.

El mar de fondo viene desde que Trump, como aparente revancha para ajustar cuentas políticas, dijo que no enviaría vacunas a Nueva York después de que Cuomo dijo que su propio panel de expertos “revisará” de forma independiente cualquier vacuna del gobierno federal.

“El gobernador nos avisará cuando esté listo”, dijo Trump.

Cuomo ya había dicho que Nueva York es uno de varios estados que establecieron sus propios paneles científicos para brindar a sus residentes una mayor confianza al hora de aplicarse la vacuna… y acusó a Trump de “politizar el proceso”.

Cuomo había explicado que el plan de distribución de Trump de la vacuna, una vez que esté lista, era discriminatoria con las minorías y las comunidades más necesitadas, que son las más golpeadas por el coronavirus.