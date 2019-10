Para aprender cómo los fundadores de empresas sociales utilizan sus experiencias en la creación de posibilidades para las comunidades y a la vez son rentables y mejoran sus resultados, el próximo 7 de noviembre tendrá lugar la 6ta. Cumbre Latina en el Infinite Energy Forum, de la ciudad de Duluth, en Georgia.

“Con la digitalización de nuestro mundo y los medios sociales, las comunidades están siendo más visibles, por lo que aprenden, entienden y centran las narrativas y sus experiencias”, aseguran los organizadores al referirse a las comunidades latinas, afrolatinas, LGTBQ, indígenas, indocumentadas y multiculturales en Georgia.

Como parte de la Cumbre tendrán lugar sesiones plenarias, paneles, discusiones y feria de recursos, con un precio de 25 para estudiantes y gratis para miembros de Latino Community Fund Georgia y socios de Ser Familia. Para más información puede visitar www.latinxsummit.org o escribir a [email protected]

We are one month away! Have you registered yet? Learn from social entrepreneurs, new community voices and effective strategies for for diverse Latinx communities #undocumented #LGTBQ #indigenous #AfroLatinx pic.twitter.com/lGfD65UShS

— Latino Community Fund GA (@LCFGeorgia) 7 de octubre de 2019