Semana Santa 2018: “El infierno no existe” dijo Papa Francisco

La celebración de la Pascua Cristiana coincide con una nueva polémica en el Vaticano, que trascendió luego de que se reportara que el Papa dijo que el infierno no existe. El Vaticano no ha negado los comentarios publicados por el diario italiano La Repubblica; solo ha dicho que el periodista reconstruyó una conversación.

El portal Infobae tradujo la entrevista completa en donde el Papa Francisco habla del infierno:

“… las [almas] que no se arrepienten y por lo tanto no pueden ser perdonadas, desaparecen. No existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras…”

Fue la quinta vez en cinco años que Francisco habló con el fundador de La Repubblica, Eugenio Scalfari, un ateo militante que no graba ni toma notas durante las entrevistas.

Mientras tanto en Estados Unidos, una abrumadora mayoría de católicos acudirán este fin de semana a las celebraciones del Viernes Santo y del Domingo de Pascua, según una encuesta marista, difundida por AP.

Más de la mitad de los encuestados (53%) piensan acudir a la misa el Domingo de Pascua. El número sube a 72% entre los que se consideran católicos, y para los católicos practicantes la cifra se ubica en 95%.

“No hay domingo de Pascua sin Viernes Santo” dicen los organizadores de la encuesta. Ésta también refleja que los jóvenes de 45 años asistirán en similar proporción a la misa del Domingo, que los mayores de esa edad (74 a 72%)

En Roma, el Papa Francisco presidió los oficios solemnes de Viernes Santo en medio de la seguridad reforzada para la procesión del Via Crucis al Coliseo de Roma y una nueva polémica sobre comunicaciones.

Según informa AP, la policía, los carabineros y las fuerzas armadas estaban en alerta porque las celebraciones de Semana Santa coinciden con una serie de arrestos de presuntos extremistas islámicos.

La policía advirtió sobre el regreso de combatientes desde Irak y Siria.

Este domingo, el Papa Francisco dirigirá la Misa del Domingo de Pascua desde la Plaza de San Pedro, en el corazón del Vaticano, desde donde brindará la bendición Urbi et Orbi.