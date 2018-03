¿Sabías que César Chávez se insipiró en Martin Luther King Jr.? Diez después de la muerte de Martin Luther King Jr., César Chávez escribió un artículo llamado “Él nos señaló el camino” (He Showed Us the Way) destacando la acción del líder afroamericano.

César Chávez honró la memoria Martin Luther King, al reconocer la no violencia como un arma verdaderamente poderosa para lograr la igualdad, la liberación y el cambio social.

TE PUEDE INTERESAR: http://mundohispanico.com/noticias/algunos-estudiantes-de-cobb-reciben-castigo-por-participar-en-paro-contra-violencia-armada

Aquí transcribimos los 5 puntos más importantes del artículo:

1. No violencia

La no violencia es más poderosa que la violencia. Es el soporte para una causa justa y moral. Además es de crucial importancia para ganar cualquier disputa.

2. Respaldo del pueblo

La no violencia tiene un poderoso efecto: atrae el respaldo de la gente que prefiere una resolución no violenta a los problemas.

3. No violencia militante

Estamos a favor de la no violencia militante como una manera de tener justicia para nuestra gente, pero sin perder de vista la frustración, la impaciencia y el enojo de los trabajadores rurales.

4. Victoria sin violencia

Cuando la victoria viene por medio de la violencia es una victoria comprometida.

5. Valiosas lecciones

Son pocos los hombres y mujeres que han tenido la oportunidad de conocer la satisfacción de dedicar la la vida a la no violencia y la justicia. Martin Luther King Jr. fue uno de ellos y de él hemos aprendido valiosas lecciones.

Chavez reconoce que las lecciones y el sacrificio de Martin Luther King Jr. han sido su guía y expresa que gracias a ello y el sacrificio por los pobres y oprimidos, la menoria de MLK Jr. estará para siempre en los corazones de los trabajadores rurales.