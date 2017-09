Mes de la Herencia Hispana: 5 cosas que necesitas saber

El Mes de la Herencia Hispana, conocido en ingles también como National Hispanic Heritage Month, esta a solo unos días de iniciar, en esta celebración de un mes, se celebran los logros, aportes y contribuciones de los hispanos en Estados Unidos.

Aquí te presentamos cinco datos interesantes que necesitas saber acerca del Mes de la Herencia Hispana.

1. El significado la celebración

Durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, se reconoce las contribuciones hechas y la importante presencia de los hispanos y latino americanos en los Estados Unidos por lo cual se celebra su herencia (raíces) y cultura.

Según una proclamación presidencial de 2016 por el presidente Barack Obama, los hispanos han tenido una influencia profunda y positiva en los Estados Unidos a través de su fuerte compromiso con la familia, la fe y el trabajo duro y el servicio. Han mejorado y moldeado el carácter nacional con centenares de tradiciones que reflejan las costumbre multiétnicas y multiculturales de su comunidad.

2. Los inicios de la celebración

En septiembre de 1968, el Congreso de los Estados Unidos autorizó al presidente Lyndon B. Johnson a que proclamara la Semana Nacional de la Herencia Hispana, la cual se celebró durante la semana que incluía los días 15 y 16 de septiembre.

Años después en 1989, el Congreso extendió la conmemoración para celebrar durante un mes comenzando desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, la cultura y las tradiciones de aquellos que tienen raíces en España, México y los países hispanohablantes de American Central, América del Sur y el Caribe.

3. El significado de la fecha

Se comienza a celebrar el Mes de la Herencia Hispana el 15 de septiembre porque es el aniversario de la independencia de cinco países latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por otro lado, México y Chile celebran sus días de independencia el 16 de septiembre y el 18 de septiembre.

4. Cómo se celebra

La Biblioteca del Congreso, la Administración Nacional de Archivos y Registros, la Fundación Nacional de las Humanidades, la Galería Nacional de Arte, el Servicio de Parques Nacionales, la Institución Smithsonian y el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos se unen para rendir homenaje a las generaciones hispanoamericanas que han influenciado positivamente y enriquecido nuestra nación y sociedad.

Our 30th Anniversary Hispanic Heritage Awards are taking place next week! Can't make it? Tune in on 10/6 on @PBS to watch the show! #HHA30 pic.twitter.com/gFuIJFKJ7g — Hispanic Heritage (@HHFoundation) September 7, 2017

5. Población hispana

Según el Censo de los Estados Unidos, la población hispana de Estados Unidos desde el 1 de de julio de 2016 era de 57.5 millones. Esto hace que los hispanoamericanos sean la minoría étnica o racial más grande de la nación. Desde el 2016, los hispanos constituyen el 17.8 por ciento de la población total del país. El número de hispanos que se sumaron a la población del país entre el 1 de julio de 2015 y el 1 de julio de 2016 fue de 1,131,766. Esta cifra es más de la mitad de los aproximadamente 2.2 millones de personas que se añadieron a la población total del país durante este período.