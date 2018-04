En el Día Internacional del Libro te presentamos los libros más vendidos en Estados Unidos y en México en la última semana, pero antes, entérate porqué se festeja este día.

Día Internacional del Libro, breve historia

Hoy 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que la Conferencia General de la UNESCO celebrada en París en 1995 decidió rendir homenaje a los pilares de la literatura declarando el 23 de abril el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

De acuerdo con la Unesco en esta fecha fallecieron algunos de los grandes, el español Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor e historiador de ascendencia hispano- incaica y poeta del Siglo de Oro Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare considerado el escritor más importante de la lengua inglesa.

Tomando en cuenta estas fechas,y para fomentar la lectura, hoy te presentamos la lista de los libros más vendidos en EE. UU. y en México.

LIBROS MÁS VENDIDOS EN ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- “After Anna” – Lisa Scottoline

2.- “The Thief” – J.R. Ward

3.- “Shoot First” – Stuart Woods

4.- “The Sixth Day” – Catherine Coulter y J.T. Ellison

5.- “I’ve Got My Eyes on You” – Mary Higgins Clark

6.- “Red Alert” – James Patterson y Marshall Karp

7.-“Circe” – Madeline Miller

8.- “The Great Alone” – Kristin Hannah

9.- “The Disappeared” – C.J. Box

10.-“Little Fires Everywhere” – Celest Ng

(Fuente: Publishers Weekly)

El 23 de abril fue establecido por la @UNESCO como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 📕📗📘📙📚📖 @cultura_mx @MexicoesCultura @bellasartesinba pic.twitter.com/Hpy5nk3oCk — gob.mx (@gobmx) April 23, 2018

LIBROS MÁS VENDIDOS EN MÉXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” – Elena Favilli y Francesca Cavallo

2.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2” – Elena Favilli y Francesca Cavallo

3.- “El principito” – Antoine de Saint-Exupéry

4.- “Cien años de soledad” – Gabriel García Márquez

5.- “Gravity Falls. Diario 3” – Disney

6.- “Persona normal” – Benito Taibo

7.- “Amor a cuatro estaciones” – Nacarid Portal Arraez

8.- “Pedro Páramo” – Juan Rulfo

9.- “El libro salvaje” – Juan Villoro

10.- “Ojalá te enamores” – Alejandro Ordóñez

(Fuente: Gandhi)