¿El Canelo engañó a Fernanda Gómez?

Aseguraban que el boxeador se encontraba con otra mujer después de la pelea

Todo se trató del hermano de Álvarez, quien estaba acompañado de su esposa ¿LA ESTABA ENGAÑANDO? A días que pasó la pelea entre el famoso boxeador Saúl ‘El Canelo’ Álvarez y Caleb Plant, se dio a conocer un video donde se aseguraba que el pugilista mexicano se había ido a celebrar con otra mujer, que no era Fernanda Gómez. El video se hizo viral en plataformas como TikTok y otras redes sociales. Los internautas, creyeron que el boxeador jalisciense había engañado a su joven en Las Vegas. El video, mostraba a una pareja bailando ‘románticamente’ en la pista de un lujoso y exclusivo antro; lo que no se esperaban, era que las personas que se robaron la atención en redes sociales se trataba de su hermano Ricardo Álvarez, en compañía de su esposa, Gabriela. ¿HUBO UN ENGAÑO DESPUÉS DE LA PELEA? En TikTok, llamó la atención un video de un hombre con el vestuario que utilizó Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, horas previas a la pelea que se llevó a cabo el pasado seis de noviembre. Lo que impactó a los internautas, fue que el hombre se encontraba muy bien acompañado de una mujer morocha y de espectacular figura, bailando muy pegados. “Canelo con otra y no es su esposa.”, se lee en la descripción del video que se compartió en redes sociales y que generó polémica, debido a que muchos creían que se trataba del famoso boxeador en una infame escena de engaño hacia su esposa, Fernanda Gómez. La pareja, que a mediados de año contrajeron matrimonio, ya habían estado en el ‘ojo del huracán’ en su primer año de relación por una supuesta infidelidad del boxeador.

Culpan Canelo engaño: ¿Quiénes eran la pareja del video? La cuenta de ChicaPicosa, fue la que abordó el tema del supuesto engaño del boxeador hacia Fernanda Gómez. La pareja que había sido grabada bailando muy acaramelados en medio de la pista de un antro en la ciudad de Las Vegas, Nevada, era el hermano del pugilista y quien está en el equipo de 'El Canelo', por ello traía puesto el traje que utilizaron las personas que trabajan con el hombre. Ricardo y Gabriela Álvarez, eran la pareja que el internauta había grabado 'infraganti' y que causó una gran polémica en redes sociales. En una fotografía que compartió la cuñada de 'El Canelo', se observa a Ricardo vestir el traje deportivo en tonos blanco y dorado que era sello del boxeador mientras que Gabriela, estaba luciendo un vestido corto en tono verde y su resplandeciente cabellera negra; en el video que rondó por redes sociales, se observó a la pareja bailando y disfrutando del buen momento de la noche.

Culpan Canelo engaño: Aclaran la situación Cuando se dio a conocer la situación del aparente engaño, varias cuentas salieron en defensa del boxeador y aclararon quienes eran las personas que aparecían en el video que se filtró a redes sociales. Sin embargo, la familia de Álvarez no ha dado declaraciones a los medios de espectáculo y prefirieron ignorar el supuesto engaño de Saúl Álvarez; actualmente, Fernanda y El Canelo se encuentran pasando un par de días en París, disfrutando de su amor. "En TikTok circula este video donde aseguran que canelo andaba con otra después de su pelea… La chica es cuñada de Canelo y el otro no es canelo … es su hermano Ricardo que es parecido a el…(Gabriela y Ricardo son esposos) ", explicó la cuenta de ChicaPicosa adjuntando el polémico video que se hizo viral en TikTok.

Culpan Canelo engaño: "Los inventos de la gente" A través de los comentarios, los internautas comenzaron a burlarse de la situación que había pasado con Saúl Álvarez, Fernanda Gómez y su hermano, argumentando que en la noche de la pelea cuando se encontraban festejando por la victoria obtenida, el boxeador había estado con su esposa e inclusive le había dedicado un par de canciones en su honor. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ "La gente si inventan, ellos tienen que estar riéndose de la gente que inventan tanto", "Jajajaja, cuando ni para chismosos sirven es su hermano y su cuñada", "Así se hacen los chismes Carmela!!! Jajaja, así decimos en casa de mamá cuando algo no es verdad", "Pero cuando vieron el video se les vino ala mente que era canelo jajajajaja que ironía!", "Jajajaaj, como no van a saber ni se parecen.", mencionaron los internautas en los comentarios.

Culpan Canelo engaño: Video del "Canelo" Álvarez antes de su pelea genera críticas El mexicano se convirtió en el primer monarca indiscutible con cuatro cinturones de la categoría de los supermedianos en la historia, al noquear el sábado a Caleb Plant en el undécimo asalto. Álvarez (57-1-2 con 39 nocauts) derribó dos veces a su oponente en ese penúltimo capítulo. El encuentro fue para despojarlo del cetro de la FIB, que incorporó a su colección de campeonatos del CMB, la AMB y la OMB, gracias a un excelente desempeño táctico y a un golpeo poderoso, que le quitaron el invicto al púgil estadounidense, en la MGM Grand Garden Arena, señala AP.

Culpan Canelo engaño: Polémica por video del "Canelo" Álvarez antes de su pelea con Plant "Fue una noche histórica de verdad, y estoy muy orgulloso de formar parte de ella", dijo Álvarez. El joven boxeador mexicano, considerado por muchos como el mejor boxeador libra por libra en la actualidad, se convirtió en el sexto peleador en ostentar cuatro cetros de manera simultánea, apunta AP. Sin embargo, horas antes de su histórico logró el tapatío se vio envuelto en está polémica. El video muestra a Saúl "El Canelo" Álvarez en short amarillo realizando algunos ejercicios de estiramiento apoyado de un miembro de su equipo, en el fondo se escucha la canción "Todo de ti" del artista urbano Rauw Alejandro.

"Estoy orgulloso de ser uno de esos seis", Canelo rompe el silencio tras su triunfo pero sale video 'escándalo' "Estoy orgulloso de ser uno de esos seis", dijo Álvarez, quien dedicó su victoria a sus seguidores mexicanos. "El objetivo es ser el mejor de todos los tiempos. Muy orgulloso del viaje que he realizado para lograrlo. No voy a detenerme hasta que haya hecho todo lo posible por alcanzar ese objetivo". El video avanza y se escucha preguntar a Canelo "¿Quién trae la música?", uno de sus asistentes contestas y el boxeador mexicano le reclama "Ponte Maná mijo que pinc*** falta de respeto". Es ahí cuando comienza la polémica en torno al joven estrella del boxeo, quién se unió a Josh Taylor, de los superligeros como el único campeón indiscutible que reina actualmente en su categoría.

Tras el video del “Canelo” Álvarez surgen las críticas Tras noquear a tres de sus cuatro adversarios previos, el “Canelo” tuvo que desgastarse más en una contienda complicada ante un tenaz Plant (21-1), quien habitualmente retrocedió y se apoyó en el jab para mantenerse a distancia del poder devastador del mexicano, señala The Associated Press. Las críticas le llovieron a Saúl “El Canelo” Álvarez no por lo que le dijo a su asistente, si no por que los usuarios consideraron que estaba ‘despreciando’ al cantante urbano Rauw Alejandro con su tema del momento. Álvarez perseveró y asestó varios golpes de calidad en su más reciente encuentro contra Plant, pero no fueron suficientes para escaparse del escándalo.

La aplastante victoria de “Canelo” y las polémicas En los primeros segundos del 11er episodio hizo que Plant se derrumbara a la lona con una feroz combinación de puñetazos, rematada con un uppercut justo en el momento en que el boxeador de Tennessee trataba de agacharse. Plant se incorporó tambaleante y Álvarez lo volvió a derribar mediante dos grandes derechazos. Ello obligó a que el réferi Russell Mora decretara el final de las hostilidades. Además de ser campeón, Plant está rodeado de un aura inspiradora. Superó numerosas tragedias personales para brillar en el boxeo. Sin embargo, comprobó lo grande que es la distancia que separa al “Canelo” de sus rivales.

Le llueven las críticas a Saúl “El Canelo” Álvarez Las críticas de diversas personas llenaron las redes pero muchos otros salieron en su defensa. “No lo dijo con mala intención”, “¿y si no le gusta la canción qué?”, “la gente ya de todo se asusta, critica, hace pleito, se ofende”, “Es el Canelo y puede”, “A mí también me parecería una falta de respeto que me pusieran esa canción y más mientras me graban”, comentaron algunos usuarios en defensa del boxeador. Álvarez es el primer mexicano que acapara todos los títulos de una división. Se impuso alentado por buena parte de los 16.586 espectadores, muchos de los cuales agitaron banderas de México. Antes de la contienda, el púgil de Guadalajara habló con frecuencia de su deseo de conseguir esta proeza para él y para México, señala AP.

Explican el motivo de las palabras del Canelo y aclaran la polémica Fue la misma cuenta que publicó el corto video, la que dio una explicación del comentario del “Canelo”. “Eso lo dijo por que Fher, vocalista de Maná, estaba ahí, no por qué no le gustara, la canción “Todo de ti” de Rauw Alejandro”, escribió la cuenta que adjuntó el polémico video. “¿Y si no le gusta que tiene? No es obligación que te guste alguna música o canción”, concluye la cuenta Chamonic3. El “Canelo” tiene la carrera más exitosa en activo dentro del boxeo. Hiló su octava victoria en poco más de tres años, apunta The Associated Press. PARA VER EL VIDEO DÉ CLIC AQUÍ.