¿Podrían ser los culpables de la tragedia?

En redes sociales revelan posibles identidades de los agresores

Son 24 imágenes de los posibles responsables

¡NO QUEDARÁ IMPUNE! A través de redes sociales, se anunció la posible identidad de los agresores en el estadio de Querétaro “La Corregidora”, después de anunciarse extraoficialmente que habían 17 personas muertas tras el conflicto. Las imágenes de los hombres, han sido difundidas y viralizadas, para que se les castigue por las terribles acciones que se provocaron.

En la noche del sábado, se dio a conocer la gran trifulca que ocurrió en el estadio “La Corregidora”, en Querétaro, México. Fuentes externas, comentaros que se contabilizó 17 muertes mientras que las autoridades, anunciaron que no hubo fallecidos. En redes sociales, se difundieron las imágenes de la tragedia donde se observan a hombres inconscientes, con sangre alrededor y en malas condiciones.

LA TRAGEDIA DE QUERÉTARO

En la noche del sábado, México quedó nuevamente bajo el ojo del público tras anunciarse una terrible ‘batalla campal’ que ocurrió en el estadio de “La Corregidora”, en Querétaro. Todo comenzó mientras se disputaba un partido de fútbol, entre Atlas y los Gallos Blancos de Querétaro, cuando los fanáticos se salieron de control y comenzaron a golpearse.

Extraoficialmente, se habló de 17 personas que perdieron la vida. Más tarde, el gobernador de Querétaro aseguró que en el estado no hubo “ningún muerto” por la trifulca ocurrida. En redes sociales, los internautas no creen dicha versión ‘oficial’ y comenzaron a circular las imágenes de los posibles responsables de la tragedia; piden que no se olvide la terrible tragedia.