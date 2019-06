Página

Secuestró a su hijastra en EE.UU. y se la llevó a México.

La mantuvo en cautiverio durante 19 años.

Procreó 9 hijos con ella hasta que logró escapar.

Un hombre de Estados Unidos secuestró a su hijastra durante 19 años en México y otros lugares y tuvo 9 hijos con ella, informaron las autoridades.

El hombre de 64 años fue hallado culpable de secuestrar a su hijastra a los 11 años y retenerla en contra de su voluntad durante 19 años en México y otros lugares, lapso durante el cual procreó nueve hijos con ella, reportó AP.

Documentos presentados en la corte federal de Muskogee, en Oklahoma, indicaron que Henri Michelle Piette fue hallado culpable este 6 de junio de secuestro y de viajar con la intención de tener relaciones sexuales con una menor. Ahora enfrenta hasta cadena perpetua si es hallado culpable del cargo de secuestro.

En el año 2017, un jurado investigador acusó a Piette de secuestrar a Rosalynn Michelle McGinnis en 1997, cuando ella tenía 11 o 12 años, y de viajar con ella para tener relaciones sexuales.

McGinnis dio a luz a su primer hijo en el 2000, a los 15 años.

The Associated Press por lo general no revela el nombre de las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, pero McGinnis ha hablado de su caso públicamente.

WCNC apuntó que, según los registros de la corte del condado de Waggoner, Piette enfrenta cargos estatales por violación en primer grado de una víctima menor de 14 años, abuso infantil por lesiones y dos cargos de acoso sexual. Una audiencia en ese caso está programada para el 7 de agosto.

Los fiscales dijeron que la víctima fue secuestrada en su casa en el este de Oklahoma, donde vivía con su madre, quien había estado en una relación con Piette.