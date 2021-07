Sin embargo, Mateo y Romo coinciden en que no siempre terminar un caso le conviene a un inmigrante, especialmente aquellos que tienen un permiso de trabajo mientras su caso está en corte. La decisión de terminar el caso elimina la posibilidad de renovar estos permisos.

Dichas “condenas” los mantienen al borde de la deportación o no les permiten legalizarse, según Kate Melloy Goettel. La advertencia llega después de que se diera a conocer que inmigrantes que están peleando su deportación tienen desde este 15 de julio la posibilidad de pedir el cierre administrativo de sus casos en los tribunales de inmigración.

Jueces ahora podrán cerrar casos de deportaciones

Lo anterior, después que el fiscal general, Merrick Garland, eliminó una política del gobierno del ahora expresidente Trump que prohibía a los jueces de inmigración posponer temporalmente algunos casos de deportación, apunta The Associated Press. Los jueces no podían dejar cerrar casos de deportaciones al dejarlos en pausa.

Lo anterior, era conocido como cierre administrativo. Los jueces de inmigración señalan que la práctica les permitió manejar su carga de casos de manera más eficiente al dejarles atender casos prioritarios y que la prohibición estaba causando más demoras.