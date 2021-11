Al menos nueve bomberos murieron en una cueva durante un ejercicio de entrenamiento en Brasil

De acuerdo con las autoridades brasileñas que 28 bomberos estaban entrenando dentro de la cueva cuando se derrumbó el techo sobre ellos

Uno de los sobrevivientes fue hospitalizado con heridas leves

Los miembros de un equipo de rescate que practicaba técnicas en una cueva de Brasil quedaron atrapados en un derrumbe el domingo, y nueve murieron y uno fue hospitalizado con heridas leves, dijo el Departamento de Bomberos de Sao Paulo.

Veintiocho personas participaban en el entrenamiento cuando se derrumbó parte de la cueva Duas Bocas, atrapando a 16 de ellas, dijo el departamento de bomberos. La cueva está cerca de la ciudad de Altinópolis, ubicada a unos 300 kilómetros (200 millas) al norte de la ciudad de Sao Paulo.

Habían más bomberos dentro de la cueva

De acuerdo con ABC News, se lanzó una respuesta de emergencia a las 11:30 de la mañana hora local del domingo. Más tarde ese día, el departamento de bomberos indicó que la operación de rescate estaba completa y no que no había más víctimas. “Hubo 9 muertos y una persona rescatada. No hay más víctimas en el sitio”, dijo.

Un informe previo de las autoridades había indicado que solo habían fallecido tres bomberos y seis desaparecidos. Las identidades de las víctimas no han sido reveladas. El informe anterior de la oficina del alcalde de Altinópolis sugería que tres de las víctimas que fueron rescatadas habían sufrido fracturas e hipotermia.