Cinco cuerpos descubiertos esta semana en un apartamento de Georgia eran de niños.

Las autoridades no han determinado las causas de la muerte de las cuatro niñas y un niño.

Los cuerpos de los pequeños fueron hallados dentro de una vivienda en Cartersville.

Los cinco cuerpos descubiertos esta semana en un apartamento de Georgia eran de niños hispanos que pertenecían a una misma familia, confirmaron este miércoles a Efe las autoridades estatales.

Joel Guyton, de la Oficina Forense del condado de Bartow, localidad ubicada a unas 50 millas al noroeste de la ciudad de Atlanta, indicó a Efe que todavía no han determinado las causas de la muerte de los cinco hermanos -cuatro niñas y un niño-, cuyos cadáveres fueron hallados por la madre en su vivienda en Cartersville.

Coroner says victims found dead in Cartersville apartment were children ranging in age from 3 to 12 https://t.co/eWYOae0fpe pic.twitter.com/UN9PX9ho4c — CBS46 (@cbs46) April 2, 2020

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Wendi Morales-García, de 12 años; Yakelin Morales García, de 11; Guadalupe Morales García, de 8; Johnathan García-García, de 4, y Nattaly García García, de 3.

Guyton dijo que aún están pendientes los resultado de la autopsia, pero que se cree que no hubo mano criminal.

The five people found dead in a Cartersville apartment were members of the same family, according to the Bartow County coroner. https://t.co/oVggLC8D2q — Rome News Tribune (@romenewstribune) March 31, 2020

Los cuerpos de los pequeños fueron hallados el domingo dentro de la vivienda en el complejo Stone Haven Falls, en Cartersville, confirmó el alguacil de la localidad, Clark Millsap, sin dar mayores detalles.

Se desconoce cuánto tiempo tenían los menores de haber fallecido cuando la madre encontró los cadáveres en la tarde del domingo, dijo Guyton.

Las autoridades tampoco han confirmado los reportes de algunos medios locales que sugerían que los pequeños murieron envenenados por monóxido de carbono.

#BREAKING @GBI_GA, Bartow County Sheriff's Office, and local coroner are on the scene of a Cartersville Apartment complex. Crime scene tape is surrounding a unit. @FOX5Atlanta is on-scene, working to get further information from investigators. #fox5atl pic.twitter.com/CzAmnHicSJ — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) March 30, 2020

Oficiales del sheriff y agentes del Buró de Investigaciones de Georgia (GBI) se hicieron presentes en la vivienda e investigan el trágico suceso.