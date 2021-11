“Este es un incidente complejo. Va a llevar tiempo. Realmente estamos trabajando duro para comprender lo que ocurrió”, comentó Russo, quien no confirmó el jueves por la tarde si el incidente mortal estaba relacionado con la persecución de los expolicías Vicosa y Bynum, quienes estaban siendo buscados por un presunto secuestro y robo a mano armada que ocurrió el miércoles en el condado de Baltimore, Maryland. Vicosa también ha sido acusado de robar un automóvil en el condado de York, Pensilvania, y huir con sus dos hijas pequeñas a principios de esta semana.

Tiroteo en Salem: confirman un muerto y un herido en una empresa

Un lugar de trabajo se tiñó de sangre. Una persona murió y otra resultó herida en un tiroteo que se registró en una empresa ubicada en Salem, en la costa norte de Massachusetts, cuando los empleados terminaban su jornada laboral, reportó el diario Boston 25 News pasadas las 11.00 de la noche del lunes 15 de noviembre.

Una mujer de 33 años ha sido hospitalizada y un hombre de 55 años ha muerto tras un tiroteo desatado en la empresa Technology Way, en Salem, el lunes por la noche, anunció el fiscal del condado de Essex. La balacera está siendo investigada de forma activa y se está considerando un intento de homicidio-suicidio, según los funcionarios estatales y locales.

Confirman tiroteo mortal en empresa en Salem

De acuerdo con el reporte de Boston 25 News, la policía y la oficina del fiscal del condado de Essex creen que alrededor de las 5.00 de la noche del lunes el sospechoso disparó a la mujer de 33 años cuando salía de su trabajo en una empresa localizada en Swampscott Road, y luego apuntó el arma contra sí mismo y se disparó.

La relación entre el sospechoso y la víctima no está clara de momento, pero los investigadores mencionaron que ambos se conocían y se cree los dos son habitantes de New Hampshire. No parece que el sospechoso tenga ninguna relación con el lugar de trabajo donde ejecutó el tiroteo en Salem, acotaron las autoridades.