Probablemente has visto esos cuartos misteriosos escondidos en la esquina del cuarto en donde está tu casillero del spa u hotel— pero ¿alguna vez te has preguntado acerca de los beneficios del sauna o los cuartos de vapor? Alguna vez te has aventurado a entrar, o te estás perdiendo de uno de los mejores beneficios que incluye tu gimnasio para relajarte. Claro, la idea de sudar involuntariamente sin los beneficios de un buen bronceado o una buena sesión de ejercicios parece algo tonta. Pero los saunas y los cuartos de vapor tiene muchos beneficios y no deberían ser pasados por alto.

Como la revista Self informa, de acuerdo con el médico del ejercicio Tom Holland, ambos, un sauna y un cuarto de vapor “elimina las toxinas a través del sudor, alivia el dolor en las articulaciones, mejora la circulación y fortalece el sistema inmune” Entonces ¿qué hace la diferencia? Él explica que ” el sauna es Arizona y el cuarto de vapor es Florida. Un sauna es un calor seco mientras que un cuarto de vapor emite calor húmedo” Entonces básicamente te estás sometiendo a temperaturas extremas, haciendo que tu cuerpo sude mucho mientras tú estás sentada en tu propia traspiración ¿Te recordamos por qué deberías hacer esto de nuevo? Bueno, como preguntaste…