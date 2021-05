La Administración Biden apuesta a que la economía estadounidense se siga levantando, pero la verdad es que los datos de abril aunque muestran una mejora no son lo que se esperaba. En este punto, el presidente se encuentra en una encrucijada, pues debe decidir qué medida sería más conveniente para ‘normalizar’ la situación: ¿Entregar un cuarto cheque o generar más trabajo?

De hecho, este viernes, en una conferencia de prensa, Biden dijo que los datos de empleo reflejan “que hay más trabajadores que buscan empleo y muchos no lo encuentran”, e insistió en la necesidad de continuar fortaleciendo el mercado laboral de Estados Unidos.

Por el contrario, senadores republicanos como Marco Rubio piensan que las empresas no han contratado a más personal porque “el gobierno les está pagando para que no vuelvan a trabajar”. Bajo esta premisa, algunos estados de Estados Unidos han decidido dejar de prestar esta ayuda a los desempleados.

Biden también aclaró que “no había nada medible” en los datos del Departamento del Trabajo entregados este miércoles que indicara que los $300 dólares semanales adicionales que actualmente se están distribuyendo como beneficio por desempleo fueran una razón para que las personas no quisieran regresar a trabajar.

Mientras tanto, Biden ha estado presionando a los congresistas para que aprueben las siguientes fase de su plan de ayuda Build Back Better, con el que les solicita $4 billones de dólares más, recordó el Diario de NY . El presidente agregó que el Plan de Rescate Americano firmado en marzo finalmente conducirá a que más estadounidenses vuelvan a trabajar.

¿Bueno o malo?

Sobre si los datos de desempleo resultaron positivo o negativos, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, pidió este viernes que no se malinterpretaran los resultados. Aun cuando no se logró lo esperado, no significa que los indicados de empleo muestren una tendencia a la baja.

Al contrario, los datos del Departamento del Trabajo demuestra que, aunque muy lento, las personas están volviendo a buscar empleo. ¿Cuarto cheque o más trabajo? Biden espera fortalecer la economía.