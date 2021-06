¿Cuarto cheque en camino? Aseguran que un nuevo estímulo es posible

Muchos estadounidenses se preguntan si un cuarto cheque es posible

El presidente Biden se mostró “abierto” a la idea

¿Cuarto cheque en camino? Aseguran que un nuevo estímulo es posible. La Casa Blanca aseguró que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden está “abierto” a la idea de otro cheque de estímulo para millones de estadounidenses pero ‘preocupó’ lo que dijo sobre otros planes.

El Plan de Rescate Estadounidense propuesto por Biden y aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en marzo, continúa enviando cheques a millones de familias elegibles por hasta $1,400 dólares, e incluso algunas ayudas extras comenzarán a llegar del mismo alivio.

¿Un cuarto cheque de estímulo es posible?

La presión sobre el presidente Biden ha continuado pese a la aprobación del plan de rescate, y es que al menos 20 legisladores demócratas le han solicitado un cuarto estímulo para combatir los efectos económicos que dejó la pandemia de coronavirus.

Pese a que los nuevos planes de la administración, como el de infraestructura y el Plan para las Familias Estadounidenses no incluyen un cuarto cheque, Biden parece no descartarlo por completo. “El presidente ciertamente está abierto a una variedad de ideas”, dijo Jen Psaki en conferencia de prensa, según The Sun.