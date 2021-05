El diario The Sun reseñó el domingo que algunos estados han respondido a la gran demanda de las personas por más ayuda por el coronavirus y han aprobado cheques de estímulo para sus residentes.

En Maryland, apuntó el diario The Sun, las personas pueden obtener 300 dólares y las familias pueden recibir 500 dólares en pagos directos según los resultados de sus declaraciones de impuestos del año 2019.

A partir de ahora, acotó The Sun, los datos del Censo indican que la mayoría de los estadounidenses están gastando su dinero de estímulo en alimentos, servicios públicos y liquidación de préstamos. Y con la fecha límite del 17 de mayo, los estadounidenses tienen hasta hoy lunes para reclamar el dinero faltante de cualquier cheque de estímulo a través del reembolso de impuestos.

En su reporte, el diario The Sun explicó que la elegibilidad para recibir los pagos de ayuda estatal dependerá de si la persona ha experimentado desempleo o inseguridad alimentaria como resultado de la crisis de la pandemia.

Según las fechas límites anunciadas por el IRS, las personas hasta hoy lunes para reclamar el dinero de los cheques de estímulo que les falta como parte de su declaración de impuestos o ‘taxes’ para obtener el efectivo, reportó el diario The Sun el sábado.

No dejes perder tus dólares de la ayuda económica. El Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) advirtió que queda poco tiempo para reclamar el dinero faltante de cualquier cheque de estímulo a través de la vía de los impuestos.

No te quedes sin el dinero faltante del cheque de estímulo

La advertencia se produce después de que el Servicio de Impuestos Internos envió nueve lotes del pago de ayuda por la crisis del Covid-19, lo que significan más de 1,8 mil millones de dólares para los hogares más afectados, acotó el referido diario.

“Es un problema que no es tan grande como algunas personas pueden pensar, pero sigue siendo un problema. Hay una pequeña cantidad de personas que no ha recibido sus pagos de estímulo”, expresó el portavoz del IRS Luis García, de acuerdo con el reporte de The Sun.