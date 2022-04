Mientras que la tercera ronda de pagos de estímulo económico se envió a los estadounidenses elegibles el año pasado, algunas personas que no recibieron uno podían ser capaces de solicitarlo antes de la fecha límite de presentación de impuestos que para la mayoría fue el 18 de abril.

¿Cuáles otros estados ofrecerían más pagos?

El gobernador de Idaho, Brad Little, también firmó previamente un proyecto de ley que asignaba 350 millones de dólares en reembolsos de impuestos para los residentes que cumplieran los requisitos. “Cualquier ciudadano de Idaho que haya sido residente de año completo en 2020 y 2021 y que también haya presentado una declaración de impuestos individuales de Idaho o un Formulario 24 para esos años es elegible para el reembolso. Los no residentes y los residentes de medio año no son elegibles”, expuso la comisión de impuestos de Idaho en un formulario de preguntas frecuentes.

El importe de la rebaja será de 75 dólares por cada contribuyente y cada dependiente o del 12% de sus impuestos de 2020, según la cantidad que sea mayor. Además de esos cinco estados que ya han aprobado pagos económicos adicionales tras la fecha límite de presentación de impuestos del 18 de abril, varios otros estados tienen propuestas similares en marcha, que aún deben ser aprobadas por la legislatura estatal. Según Forbes, estados como California, Nueva York, Hawái, Kansas, Kentucky, Maine, Minnesota, Pensilvania y Virginia tienen propuestas similares para proporcionar a los residentes pagos económicos adicionales. Si estas propuestas se aprueban en los estados, los residentes podrían recibir pagos adicionales en los próximos meses, concluyó el reporte de Newsweek.