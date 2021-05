Cuarto cheque de estímulo podría llegar pronto si el Congreso lo aprueba

Una duda que persiste en muchas personas: ¿habrá un cuarto cheque de estímulo?

La mayoría demócrata estaría a favor de un cuarto cheque de estímulo, pero no es tan sencillo lograrlo.

El cuarto cheque de estímulo podría llegar pronto si el Congreso lo termina aprobando.

Una pregunta que muchos se siguen haciendo: ¿habrá un cuarto cheque de estímulo? Concretarlo no es tan sencillo, pero un reporte del diario The Sun indicó que una posible entrega del pago no tardaría mucho si el Congreso finalmente lo aprueba.

A medida que los estadounidenses aprovechan la tercera ronda de pagos de estímulo de 1,400 dólares que está entregando el Servicio de Impuestos Internos​ (IRS en inglés), hay indicios de que podría haber un cuarto cheque de estímulo económico, informó The Sun.

Cuarto cheque de estímulo depende del Congreso

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que otra ronda de “pagos directos” dependía del Congreso. “Veremos qué proponen los miembros del Congreso, pero esos (pagos) no son gratuitos”, agregó en una declaración esta semana, según el reporte del diario The Sun.

La secretaria de prensa Jen Psaki también destacó otras formas en las que la administración del presidente Joe Biden está ayudando a aliviar la crisis de las secuelas dejadas por la pandemia del coronavirus en Estados Unidos.