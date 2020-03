La población debe mantener la calma y seguir al pie de la letra las instrucciones de las autoridades de salud.

Coordinar con el resto del núcleo familiar cómo será atendido el paciente con COVID-19.

La persona enferma no debe compartir el dormitorio, el baño, las toallas y los utensilios de cocinas con otros integrantes del hogar.

¡Cuarentena por Coronavirus! Así están miles de estadounidenses que fueron contagiados con esta afección respiratoria severa.

Luego que la Organización Mundial del Salud decretara a COVID-19 una pandemia debido a los 120 mil casos confirmados en un centenar de países, expertos sostienen que es muy importante aplicar los protocolos preventivos cuando una persona es sometida a una cuarentena por Coronavirus en su propia casa.

Ya es hora de que las familias colaboren con las autoridades de salud de los Estados Unidos con el fin de evitar que el mortal COVID-19 siga afectando a más personas.

Desarrollar una cuarentena por Coronavirus suena tenebroso, pero es una de las alternativas que están empleando en las regiones con presencia del COVID-19, la cual podría durar mucho tiempo.

Una de las acciones preventivas que deben considerar como primera opción es coordinar con el resto del núcleo familiar cómo será atendido el paciente con COVID-19, para evitar otros contagios en el seno del hogar.

Así como también, investigar cuáles son los servicios de entrega de alimentos más confiables en tal caso que la persona no pueda salir por estar en cuarentena por Coronavirus.

Sí eres un trabajador y estás en cuarentena por Coronavirus puedes ejercer tus funciones desde tu propia casa, para no afectar la salud de los trabajadores.

De igual manera, seleccionar una habitación de la casa solamente para la persona portadora de la afección respiratoria.

Comida y medicamentos

Expertos sostienen que para una emergencia se recomienda tener alimentos para tres días.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos sugiere comprar comida para dos semanas.

Otra alternativa plantea la Universidad de Harvard, la cual se refiere en tener provisiones para un período de 30 días.

En el pan de emergencia no se puede olvidar las medicinas para el control de la diabetes y la hipertensión, pero también sugieren anexar analgésicos y remedios estomacales.

Otras acciones durante cuarentena por Coronavirus

Dentro del protocolo preventivo contra la pandemia, destaca que la persona enferma no debe compartir el dormitorio, el baño, las toallas y los utensilios de cocinas con otros integrantes del hogar.

Por lo tanto, se aconseja el uso permanente de mascarillas para reducir la propagación de la enfermedad.

De igual manera, desinfectar todas aquellas áreas del hogar tocadas por el portador de la pandemia.

¿Cómo se evita el Coronavirus?

¿Cómo se evita el Coronavirus? La respuesta la tiene el doctor Juan Rivera, quien explica que la mejor manera de frenar el contagio de la epidemia es aplicando las medidas preventivas en nuestras casas, en el colegio, en lugares externos y hasta el nuestro sitio de trabajo.

El doctor hispano, Juan Rivera, sostiene que está es la verdadera arma, ya que en los actuales momentos no existe una cura que acabe de manera fulminante con esta epidemia que mantiene en vilo a los residentes del mundo.

Fiebre, tos, dolor muscular y si está presentando dificultad para respirar podría ser los síntomas del Coronavirus, pero puede convertirse una afección mucho más seria, según el doctor Juan Rivero.

Éstos son los síntomas contra el Coronavirus

Durante una nueva trasmisión por Facebook Live, el galeno Juan Rivera detalla que este tipo de epidemia hay que analizarla muy detalladamente, pues a su juicio, se puede tornar en una pulmonía, neumonía o en una enfermedad respiratoria aguda.

