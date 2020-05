Luego de que un miembro del staff de la Casa Blanca dio positivo al COVID-19, se ha revelado que el Dr Fauci y otros funcionarios de salud de la administración Trump se someterán a una cuarentena modificada.

Según los informes, el Dr Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y asesor principal del presidente Trump, se someterá a una cuarentena modificada después de haber estado expuesto a alguien en la Casa Blanca que ha sido infectado con el coronavirus.

El Dr Fauci le dijo a CNN que trabajará desde casa y se quedará ahí, pero que también podría ir a su oficina en los Institutos Nacionales de Salud, donde no trabaja ningún otro miembro del personal, de acuerdo con un reporte de New York Post.

El Dr Fauci dijo que se encuentra entre los funcionarios federales que se hacen pruebas todos los días para detectar el coronavirus y que el viernes dio negativo.

Breaking News: Dr. Anthony Fauci and the heads of the CDC and FDA will isolate themselves and mostly work from home because of potential exposure to the coronavirus https://t.co/52xKCsggYq https://t.co/x9cgm3tUis

— The New York Times (@nytimes) May 10, 2020