El Gobernador de California, Gavin Newsom, decretó este jueves una cuarentena en California para los casi 40 millones de residentes del estado y ordenó el cierre de negocios no esenciales con el objetivo de combatir la propagación del coronavirus en el estado.

La orden del demócrata llega en un momento en que los casos confirmados por COVID-19 en el Estado Dorado rondan el millar y los fallecidos contagiados por este virus alcanzaron las 19 personas.

“Es hora de que todos reconozcamos que necesitamos hacer más”, dijo el gobernador de la principal economía de Estados Unidos.

CA is issuing a statewide, mandatory STAY AT HOME order.

Those that work in critical sectors should go to work. Grocery stores, pharmacies, banks and more will stay open.

We need to meet this moment and flatten the curve together.

Go to https://t.co/xtXFwVeWc2 to learn more.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 20, 2020