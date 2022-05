Natanael Cano presume su primer cheque y revela cuántos millones de dólares gana (VIDEO)

¿Cuánto gana Natanael Cano?

El primer cheque que Natanael Cano recibió al parecer fue expedido por $264 dólares, lo cuál causó risa al propio artista mexicano, quién en días recientes estuvo en el ojo del huracán cuando le pidió a Ángela Aguilar que lo desbloqueara de redes sociales.

Fue el mismo compositor mexicano de tan solo 21 años, quién reveló lo que está generando solo por componer los famosos ‘Corridos Tumbados’. “La otra vez me llegó el último cheque y me llegó como de medio millón de dólares… un millón, dos, no me acuerdo, se me olvidó”.