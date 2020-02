¿Cuánto gana la presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ Lili Estefan?

View this post on Instagram

El Flaco y La Flaca!!! 🤪 Suerte en esta nueva etapa @luisangelelflaco 👏👏👏👏🙌 #Repost @elgordoylaflaca ・・・ Muchas Gracias por la visita @luisangelelflaco y éxitos con tu nuevo sencillo #Reflexion 👌🤙