¿Cuánto dinero tiene Rosie Rivera, la hermana de Jenni Rivera?

View this post on Instagram

Me dijeron: qué haces tú en alfombras rojas. No mereces estar allí. Los #engañe otra vez! Y muchas más porque DIOS me tiene aquí. Soy luz. Soy única y ese es mi poder. Merecemos estar en todo lugar porque la luz brilla en todo lugar. 👗: @glaudibyjohanahernandez 💄: @brendamonique_ 💇‍♀️: @cindyprostylist 📸 : @orah9 #engañemoslo #jennirivera