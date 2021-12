Este año, las personas recibieron en promedio una devolución de impuestos de $ 2,827 dólares , lo que representó un 13,24% más que en 2020, apuntó The Sun . Sin embargo, para este 2022 hay que considerar el aumento el algunos créditos y deducciones fiscales, lo que terminará por beneficiar positivamente a muchas familias.

Crédito Tributario por Hijos: ¿Califico para la ayuda?

Según el IRS, califican para la ayuda máxima parejas que ganen menos de $ 150,000 dólares anuales o padres solteros que ganen menos de $ 112,500 dólares anuales. También califican para recibir $ 500 dólares los padres de jóvenes dependientes de entre 17 años hasta 24 años.

Para determinar su elegibilidad, el IRS utiliza la información que haya suministrado en sus impuestos de 2020 o 2019. Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.