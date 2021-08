El beneficio fue ampliado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, en inglés) en marzo pasado y ya tiene fecha de expiración de acuerdo The Sun. Lo anterior, podría significar que si recibe las food stamps de $27 dólares pronto podrían perder valor.

Las food stamps del programa SNAP, fueron incrementadas en %15 por ciento de acuerdo con el diario The Sun. Un hogar de cuatro personas obtendría más $100 dólares en food stamps. Pero ahora dan mala noticia sobre la ayuda para alimentos.

Actualmente, 10 millones de familias en Estados Unidos se benefician de estas food stamps de hasta $27 dólares, apunta The Sun. La cantidad de ayuda que recibe cada familia varía dependiendo del número de integrantes en cada uno de los hogares.

¿Cuándo se terminan las food stamps del programa SNAP?

El sitio señaló que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estableció cómo límite el próximo 30 de septiembre. La reducción de la cantidad de ayuda en las food stamps del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP.

Pero, no todo es malo, ya que el presidente Joe Biden estaría pensando en ampliar la ayuda y realizar un aumento que dure por más tiempo, señala The Sun. Pese a que no se ha confirmado, se espera que el incremento supere al actual Plan de Rescate Estadounidense.