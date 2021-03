El miércoles fue el último día que el Tesoro emitió los depósitos directos del pago de estímulo, ¿qué pasa si no recibió su dinero?

Quienes no hayan recibido el pago de estímulo mediante depósito directo el miércoles, lo recibirán por correo en los próximos días

El IRS tiene hasta el 31 de diciembre para enviar los pagos

El día de ayer se envió más dinero de estímulo a millones de estadounidenses, sin embargo, muchos de los contribuyentes elegibles aún no han obtenido su cheque. A continuación te decimos todo lo que debes saber si no recibiste el cheque de 1,400 dólares.

Para comenzar debemos resaltar que tanto el Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) así como el Servicio Postal de EE.UU. pueden sufrir retrasos y por ende postergar la entrega de los pagos de estímulo. El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió 37 millones de pagos el miércoles, 20 millones de esos pagos fueron realizados por depósito directo, mientras que 17 millones fueron enviados a través del correo postal.

¿Cuándo llega el cheque de estímulo?

Si bien el miércoles fue el último día que el Tesoro emitió los depósitos directos, no debe preocuparse si no recibió su dinero. Todo aquel contribuyente elegible que no haya recibido el pago de estímulo mediante depósito directo el miércoles, lo recibirá por correo en los próximos días, informó WNCN.

Los pagos enviados por correo postal pueden ser en forma de tarjetas prepagadas o de cheques en papel. La mejor manera de rastrear los pagos directos enviados por correo es a través del Servicio de Entrega Informada del Servicio Postal, que rastreará su paquete directamente en su buzón. Puede acceder al servicio a través de este link.