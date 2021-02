Otro de los factores más importantes, es la revisión de antecedentes que se realizará para acceder a la ciudadanía, de no cumplir con estos requisitos, los inmigrantes con antecedentes criminales no podrían tener los beneficios de la nueva reforma.

El documento completo, permitió observar los diferentes inmigrantes que la Ley de Ciudadanía Estadounidense del 2021 no contempla. El primero de los puntos, señala que cualquier inmigrantes que haya salido de los Estados Unidos estando sujeto a una orden de exclusión, deportación, revocación o salida voluntaria no podrá acceder al beneficio.

Esta mañana, gracias que la reforma migratoria fue presentada, podemos conocer todos lo detalles de la propuesta que Biden ha enviado al congreso, como cuales indocumentados no podrán acceder al beneficio.

Declaraciones tras la reforma migratoria

Tras la presentación, la representante Linda Sánchez, escribió: “Soy hija de padres inmigrantes de México, esto es personal”.

“He dedicado mi carrera a construir un sistema que permita a las personas vivir sin miedo y que les brinde a los inmigrantes, como mis padres, que buscan una vida mejor y contribuyen a nuestra nación una oportunidad justa para prosperar”, agregó.

“Odioso espectáculo de terror de Trump”

Mientras que el senador de Bob Menéndez dijo que plan busca “restaurar la humanidad y los valores estadounidenses en nuestro sistema de inmigración después de cuatro años del odioso espectáculo de terror de Trump”.

“He trabajado en la reforma migratoria durante casi 30 años. La razón por la que no lo hemos logrado todavía no es porque los estadounidenses no lo apoyen. Ellos lo hacen. El problema es que hemos capitulado demasiado rápido ante las voces marginales que gritan “amnistía” ante cualquier cosa que acepte la humanidad de los inmigrantes”, agregó.

