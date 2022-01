Una mujer identificada como Crystal Hernández murió de Covid días después de dar a luz.

La madre no pudo ni siquiera abrazar a su hijo antes de fallecer.

Crystal Hernández se había rehusado a colocarse la vacuna contra el Covid.

Trágico final para una madre en Texas. Una mujer identificada como Crystal Hernández murió de Covid tan solo unos días después de dar a luz y sin siquiera poder abrazar a su sexto hijo. Según los reportes locales, la víctima de la enfermedad se había rehusado a colocarse la vacuna contra el coronavirus.

Crystal Hernández, de 27 años, una madre de cinco hijos quien no se había vacunado, murió por una neumonía causada por el Covid días después de que diera a luz mediante una cesárea efectuada de emergencia, reseñó el periódico Mirror el lunes 24 de enero.

El trágico final de Crystal Hernández

La madre Crystal Hernández, residente de Pasadena, en Texas, ni siquiera tuvo la oportunidad de sostener a su hijo menor, quien nació a las 25 semanas, antes de fallecer el sábado 15 de enero luego de contagiarse de Covid el día de Año Nuevo, detalló el informe del referido diario.

La mujer y su esposo Rico se negaron a colocarse la vacuna contra el coronavirus por miedo a que afectara su embarazo, así como por sus creencias religiosas. Según la reseña de Mirror, el esposo Rico expresó: “Todo sucedió tan rápido, nos lo impusieron muy deprisa y ella simplemente no quería, no se sentía cómoda, así que yo no iba a ir en contra de sus deseos”.