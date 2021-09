En los documentos del caso, consultados por MundoHispánico en Texas, se da cuenta del intrincado caso que tiene en vilo a la comunidad hispana de San Antonio para saber el paradero de Crystal García y si está en peligro. García Ventura pidió que lo represente un abogado pagado por el estado y sostiene que hasta entonces no tiene más qué decir.

La División de Personas Desaparecidas del SAPD y la Fiscalía del Condado de Bexar trabajaban a marchas forzadas en la investigación en el caso de la desaparición de Crystal García, de 32 años, y de quien su familia no sabe nada desde hace varios días. Francisco Javier García Ventura sostiene que fue novio de la chica, pero que no dirá nada a la policía.

Francisco Javier García Ventura está detenido desde el pasado domingo 19 de septiembre del 2021 en la cárcel del Condado de Bexar en San Antonio, acusado del cargo de manipulación de evidencia criminal. Sin embargo, si las autoridades no comprueban que el hombre es presunto responsable de otro delito, podría salir libre bajo fianza.

Crystal García nunca llegó a recoger a sus hijos

Crystal García es madre de cuatro hijos y el pasado domingo 18 de septiembre del 2021 supuestamente debía recoger a sus hijos que estaban en custodia con su madre desde el viernes 17 de septiembre en la tarde. Ese viernes fue la última vez que los vecinos de Crystal García la vieron.

La joven madre Crystal García no llegó a recoger a sus hijos con su madre y eso alertó a su familia pues la mujer no se caracterizaba por faltar a sus responsabilidades maternas. La madre de García le llamó repetidas veces a su teléfono celular pero todo fue en vano y no pudo localizarla.