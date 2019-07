Página

Trampas mortales: los cruces migratorios más peligrosos.

La pesadilla de cruzar a Estados Unidos que no conocías.

Todo lo que los migrantes deberían saber antes de embarcarse en esta odisea.

Todos hemos escuchado las historias de terror de algunos inmigrantes, al menos, de aquellos que han vivido para narrar la historia acerca de cómo cruzaron la frontera de Estados Unidos. Hablaremos de los cruces mortales para migrantes, los más peligrosos para cruzar a EE.UU.

No debe de extrañarnos que cada día despertemos con una noticia que narre la pesadilla que se vive en la frontera, o de personas que han perecido en su intento por buscar una mejor vida que no pudieron construir en su país de origen; muchos de ellos se encuentran huyendo de la violencia y la pobreza extrema que encontraron en sus ciudades, pero muy pocos se imaginan que la travesía podría no tener el final esperado.

Cruzar la frontera es casi imposible gracias a la intensa vigilancia y patrullaje que existe del lado norte de México, donde casi cada centímetro de terreno se encuentra vigilado por tierra, agua y aire. Esto hace que las personas busquen los lugares más recónditos y menos vigilados, lo que únicamente incrementa el peligro al que se enfrentarán.

Estos son los cruces mortales de la frontera entre México y Estados Unidos, trampas mortales que a lo largo de los años han cobrado la vida de miles de migrantes, que prefieren exponer sus vidas a quedarse en condiciones económicas y laborales poco favorecidas. Para ellos, es la esperanza y la luz al final del túnel.

Cruce del desierto

No importa la preparación física previa al cruce de la frontera, si es que existiera. El desierto es uno de los sitios naturales más inhóspitos que se pueden encontrar en la Tierra. Las altas temperaturas superan los 40 grados centígrados en verano, mientras que en invierno se llegan a registrar temperaturas de 0 grados centígrados por la noche; esto convierte al desierto en un cruce mortal, pero particularmente atractiva para aquellos que deseen cruzar la frontera, ya que las personas están constantemente tratando de buscar los lugares menos vigilados por la patrulla fronteriza. Según datos estadísticos, han ocurrido más de 2,500 muertes en el desierto entre 1998 y 2018.