Desde ese momento, la embarcación, que fue remolcada hasta el Muelle 4 de la Estación Naval de Norfolk, sigue en llamas. La mañana de este miércoles, la Estación Naval de Norfolk confirmó que el Spirit of Norfolk todavía continúa incendiándose, reportó WAVY .

El Spirit of Norfolk transportaba a 108 pasajeros, entre los que se encontraban estudiantes de la escuela diurna Sunny Brook que estaban celebrando su graduación de jardín de infantes, cuando estalló el voraz incendio que fue reportado alrededor de las 12:15 de la tarde del martes 7 de junio.

El martes, en horas de la tarde, reportaron un incendio a bordo del crucero Spirit of Norfolk, que transportaba a más de 100 pasajeros y que en su mayoría eran estudiantes de escuelas primarias, pero 19 horas después los bomberos y demás unidades de emergencia continúan lidiando con las llamas.

Mike Rozanski, pasajero de la embarcación, contó a 13News que cuando el humo comenzó a inundar el primer piso del barco, el personal decidió movilizar a todos los pasajeros a la cubierta abierta del Spirit of Norfolk, para luego comenzar una operación de rescate.

Dos miembros de la tripulación del Spirit of Norfolk permanecieron a bordo, mientras el barco era remolcado hasta el Muelle 4 de la Estación Naval de Norfolk. Allí fueron evacuados de forma segura, al tiempo en que los bomberos continuaban con los trabajos para extinguir el incendio. El trabajo requirió la intervención de los departamentos de bomberos de Hampton, Portsmouth y Norfolk.

Investigar el devastador incendio

Tony Sickell, jefe de bomberos de la Estación Naval de Norfolk, indicó que aún deben investigar qué fue lo que causó el incendio a bordo, y aunque creen que comenzó en en la sala de máquinas, no lo han podido confirman porque hasta que no esté completamente extinguido no pueden subir al barco. También reconoció que el fuego es “muy profundo, muy complejo y muy difícil de extinguir”.

“Los incendios de embarcaciones son extremadamente complicados, no podemos continuar simplemente echándole agua o corremos el riesgo de… el riesgo de volcar la embarcación o hundirse”, comentó la capitana Jennifer Stockwell, subcomandante de la Guardia Costera del Sector Virginia. Mientras que el capitán Samson Stevens, de la Guardia Costera de Estados Unidos, indicó que el Spirit of Norfolk aprobó el mes pasado su inspección anual.