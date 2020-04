Crónica: Volvió con su atacante y lo colgó en las redes (FOTOS).

Un hispano rompió la cuarentena y su mujer tuvo un ataque de ira.

Pero el asunto terminó de la manera más inesperada para todos.

Las relaciones de pareja son un mundo. Cada una es diferente de la otra, pero yo me cansé de decir que, si estás en una relación violenta, debes pedir ayuda. En este caso, la víctima volvió con su atacante, su mujer.

Porque sí, también hay violencia doméstica donde es ella la que se vuelve agresiva, tanto como para ser un peligro real a la vida de su compañero.

Esto que te voy a contar sucedió en Argentina. Empezó el sábado a las 2 de la mañana y terminó ayer de forma… ¡inesperada! A ver qué te parece a ti.

Resulta que Gastón Cuevas, un albañil de 28 años, se aburrió de estar en cuarentena en la provincia de San Juan en casa de su mujer, Verónica García de 38.

Cuevas quería irse a su casa, muy cerca de la de su mujer, a jugar a las cartas con sus hermanos y amigos. Pero a Verónica no le pareció buena idea. Ambos habían estado bebiendo alcohol, así que empezaron a dicutir de la nada por eso.

“Me voy y punto”, dijo Gastón.

“No te vas nada, ni loca te dejo que te vayas, boludo”

“Voy a hacer lo que yo quiera, Vero, me tienes harto ya”, gritó Cuevas.

“Mira, boludo”, retrucó García, “si te vas, va a ser por encima de mí”.

Gastón hizo ademán de salir por la puerta, pero su mujer se abalanzó sobre él y le mordio un brazo.

“¡¡¡¿¿Qué haces??!!!”, aulló de dolor Gastón.

Y García lo miró desafiante. “Te dije que no te ibas a ir”

Y cuando la discusión ya tomaba vuelos cada vez más violentos, apareció en escena el sobrino de García, con el que Cuevas ya había tenido peleas anteriores.

Este, para defender a su prima, sacó un arma y apuntó a nuestro albañil.

Ella, envalentonada y alcoholizada, le amenazó con apuñalarlo si intentaba irse de la casa.

“No me quedo ni aunque me apuñales”, le contestó Cuevas. Y ahí, en el climax de la discusión, el sobrino armado le pegó dos balazos que, menos mal, no lo mataron.

Cuevas golpeó al sobrino para desarmarlo y sacarle las balas. Y cuando estaba en eso, sintió un profundo dolor en el hombro izquierdo.

Verónica García, a traición, le había enterrado un cuchillo a la altura de la clavícula.

Gastón Cuevas no podía creer lo que estaba viviendo. Vio el cuchillo clavado, y se lo sacó automáticamente… lo peor que podía hacer porque, inmediatamente, saltó un enorme chorro de sangre que hizo que se desmayara.

Se despertó en el hospital. Pero en la ambulancia que lo trasladó le tuvieron que hacer RCP porque ya no respiraba.

Lo que sucedió se hizo noticia y un medio local fue a entrevistarlo, el Diario de Cuyo. A ese medio, Gastón Cuevas dijo: “Yo no quiero saber más nada con ella, esta no se la perdono nunca más”, con lo que supuestamente le ponía fin a 5 años de relación. “De p… no me tocó la aorta”, dijo.

Bueno, me dirás… un caso más de violencia de pareja, Mario. ¿Qué es tanta noticia?

Es que no te he contado cómo termina, hermano. Después de todo este lío, hay una actualización que ha dejado a todos con la boca abierta.