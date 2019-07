Crónica: Vivir con miedo, cuando ‘La Migra’ toca la puerta

Página

1 de 4

Una ciudad en Arizona vive en constante miedo por ‘La Migra’.

La angustia ha crecido por las amenazas de Trump sobre redadas de ICE.

Muchas familias temen siquiera abrir las puertas de sus casas.

El terror psicológico se ha apoderado de los habitantes de una ciudad de Arizona, donde ‘La Migra’ ha arrestado a varios indocumentados para deportarlos, relata una crónica de Efe.

Como un ejemplo de que la necesidad vence al miedo, cientos de indocumentados salieron este viernes de sus casas a las afueras de Avondale (Arizona) para ir a trabajar, a pesar de la amenaza de grandes redadas en “algún momento después del 4 de julio” hecha por el presidente Donald Trump.

“Ya de tanta amenaza de Trump solo nos queda echarnos el miedo al lomo y salir a trabajar, viviendo aquí solo sabemos que salimos, pero nunca si vamos a regresar”, dijo a Efe el inmigrante de Guanajuato (México) Arturo Oblea, quien lleva 18 años radicado en los Estados Unidos.

El miedo es el pan de cada día para los indocumentados de Avondale, una ciudad de casi 86,000 habitantes, de los que más de la mitad son latinos, y en la que la gente ya está habituada a las detenciones de inmigrantes por parte de los agentes de los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés).

Las historias que se escuchan en un pequeño poblado de casas móviles situado a las afueras de Avondale acerca de que la “Migra ya ha levantado a muchos en el barrio” llenan de sobresalto a los indocumentados, pero de igual forma tienen que cumplir con sus labores para no poner en peligro sus trabajos y el sustento de sus familias.

“Yo no quisiera salir, pero si no voy a trabajar son capaces de descansarme (darle de baja), ya rentaron la grúa en el trabajo y no puedo faltar”, dijo a Efe el inmigrante mexicano Ignacio Molina, quien trabaja en la construcción.