Cuando los oficiales llegaron al sitio indicado, confirmaron que la muerte de Lilian Andrade, de 30 años, no fue por causas naturales, sino que efectivamente la habían matado a tiros. De inmediato, comenzaron a buscar a su verdugo y no tardaron mucho en determinar que se trataba de su expareja.

Y en muchas ocasiones, aunque las pruebas son escasas, de repente y de la nada aparece algún testigo o alguien que sabe algo que permite a los investigadores determinar responsabilidades y atrapar al hechor o autores de algún crimen, evitando así que reine la impunidad al no haber justicia.

Crónica vecinos asesino hispana. Bien dicen por ahí que no hay crimen perfecto, pues por más que se quiera ocultar evidencias de un hecho, tarde o temprano algo incriminatorio sale a la luz y es así como cuando menos sienten, las autoridades agarran a los delincuentes, que en la mayoría de los casos creían se habían salido con la suya.

"Nos aseguramos de que tuviéramos los recursos suficientes para atraparlo rápido y así lo hicimos. Cuando ocurre en nuestra comunidad un crimen violento el tiempo es esencial y no podemos quedarnos de brazos cruzados", aseveró en ese momento el jefe de policía de Gainesville, Jay Parrish.

Tras ser alertados sobre el crimen, la policía comenzó a buscar indicios sobre Gianluca Gómez, y aunque al principio no había ni un solo rastro sobre su paradero, cuando interrogaron a los vecinos y amistades de la víctima, estos aportaron información vital que permitió su pronta captura.

Luego del resultado favorable, Parrish no perdió tiempo en agradecerle a toda la gente y entidades que cooperaron para que el sospechoso fuera capturado de manera efectiva. “Me siento muy agradecido sin la dedicación y servicio de nuestra comunidad y el esfuerzo de cada uno de los investigadores”.

Un feminicidio más

El abogado defensor de Gómez, Rob McNeill, alega que su cliente mantendrá siempre su inocencia porque considera que lo están inculpando, a pesar de que las autoridades están convencidas de que él fue el asesino de Lilian y, por ende, no tienen a ningún otro sospechoso en la mira.

Legalmente, Gianluca es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario en un tribunal, lo cual podría tomar varios meses. Independientemente de eso, lo que sí es un hecho es que a su ex la mataron a quemarropa y alguien debe de pagar por ello, porque los feminicidios no pueden ni deben quedar impunes jamás. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.