Crónica: Ya viene la última ola de operativos policiales del 2021

Autoridades tendrán cero tolerancia con quienes desafíen la ley

Habrá más patrullajes en las calles y controles de velocidad en las autopistas y hasta retenes

Crónica: ola operativos policiales. En vísperas de la Navidad y la celebración de la llegada del Año Nuevo, las autoridades de varios estados del país anunciaron una nueva ola de operativos policiales. La policía de Georgia, Florida y las Carolinas informaron que reforzarán sus controles vehiculares con miras a educar a los automovilistas y prevenir accidentes.

Las autoridades advirtieron que, a partir de ayer, aumentaron los patrullajes para detectar conductores que manejan por las carreteras bajo la influencia del alcohol o las drogas (un delito conocido en inglés como DUI), sin el cinturón de seguridad, con el celular en las manos y a excesiva velocidad. Por ello, que no le parezca extraño si en los próximos días observa más patrullas en sus alrededores.

¿Cuáles son los puntos en los que se enfocarán?

Se sabe que otros estados del país también implementaran acciones similares con miras a mantener el orden y la seguridad durante el último festejo de 2016. La Oficina del Gobernador para la Seguridad en las Carreteras de Georgia (GOHS) planea obligar a los conductores a respetar el reglamento de tránsito e indicó que pondrá a todas sus agencias de la ley a patrullar las vías.

Entre las campañas que serán reforzadas están 'Click It or Ticket', para multar a quienes no se abrochan el cinturón, 'No text and drive', para castigar a quienes aún les gusta conducir con el celular en las manos y la Operación Cero Tolerancia busca a conductores ebrios, un delito causantes de muchas tragedias en el estado.