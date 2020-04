Crónica: Torturó a su hijita de 7 años y su pareja ‘la mandó al frente’ (VIDEO)

Una mujer brasileña golpeó brutalmente a su hija con un cable y su pareja lo grabó todo.

Después, él quiso jugarle sucio… pero le salió muy mal.

De verdad que no entiendo lo que pasa por algunas cabezas y el nivel del violencia que tenemos en algunas comunidades. Lo de esta madre latina me ha dejado sin aire, sobre todo, porque las imágenes hablan más que mil palabras… y estas son muy fuertes.

Los latinos, por lo menos en muchos países de Las Américas, nos hemos criado pensando que la correa y la chancla entraban dentro de la pedagogía. O sea, que era normal recibir algunos golpes si habías hecho algo incorrecto.

No tengo estadísticas que me avalen, pero creo que muchos, si no la mayoría, tenemos el recuerdo de un correazo, un chanclazo o la imagen de mamá a punto de darnos una tunda.

Eso ya no corre más. Hace años que no se permite, en general, que los padres peguen a sus hijos. Está demostrado que no sirve de nada, que la violencia engendra violencia y que la manera de educar es con paciencia, diálogo y amor.

Pero, parece que a esta madre latina, de la ciudad de Montes Claros, ubicada en el norte del estado de Minas Gerais, Brasil, para más señas, nadie la actualizó.

Hay un video circulando por las redes y los medios, que la muestran dando una golpiza salvaje y cruel a su hija de tan solo 7 años.

Se supone que la pequeña sacó una caja de condones de un cajón, sin permiso, y se puso a jugar con ellos. Cosa que puede suceder con cualquier posesión que queramos esconder de los niños… de ahí lo de tener armas cargadas en casa, pero esa es otra historia.

Acá, esta madre de 25 años, bastante joven como para no entender que ya no son así las cosas, quiere sacar “de mentira verdad” a su pequeñita.

La niña luce aterrorizada, realmente, sangra por la nariz, está despeinada y golpeada. Pero la madre no deja de intentar que la niña le cuente “la verdad” de su travesura, a golpes de cable. También golpea su rostro, la levanta de los pelos y la amenaza y grita constantemente.

La guinda del pastel, por si fuera poco, es que el video lo está grabando la expareja de esta señora. El padre de la niña, al que la criatura pide ayuda claramente mientras él se mantiene de testigo de semejante brutalidad sin intervenir en defensa de la niña.

Pero eso es no es todo.

Lo grabó, en principio, no para ir corriendo a la policía y asegurarse de que esta bestia mantuviera sus garras lejos de la pequeña. Su intención era muy otra.

Quería usar el video para chantajear a la mujer. Si le permitía volver junto a ella y reanudar su relación, ya enferma, entonces no decía nada.

Claro que la mujer tenía su karma. Se habían separado hacía un año y medio porque él la maltrataba a ella y lo había denunciado. De hecho, la brasileña había solicitado una orden de restricción para impedirle acercarse a su domicilio.

Así que, ni loca quería volver con él.