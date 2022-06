El plomo afortunadamente no impactó a esa persona, pero se asustó mucho que llamó al 911. Tras comenzar a investigar, la policía determinó que esa bala fue disparada desde un vehículo, así que fueron a buscar a su propietario para que rindiera cuentas. No tardaron mucho en descubrir que quien conducía ese auto era Héctor. Archivado como: Crónica taxista latino carrera.

Lo que el taxista jamás consideró es que en su afán por intimidar al cliente irresponsable que no le había pagado y de paso, para desquitarse la cólera que sentía abriendo fuego al azar, casi lastima a otra persona. Y es que el disparo que hizo, impactó en un edificio aledaño y se introdujo en un dormitorio, donde estaba alguien descansando.

Y es que, al parecer, a cambio de haberlo llevado a su apartamento, el cliente le estaba dando una caja de cervezas enlatadas que llevaba consigo, lo cual le molestó mucho. Cuando el cliente se bajó, la policía asegura que el chofer sacó una pistola y disparó, pero no hacia él, sino que apuntando para otro lado.

Crónica taxista latino carrera. Las autoridades del condado de Gwinnett, en el estado de Georgia, arrestaron a un taxista hispano por haber amedrentado a un cliente que, por falta de dinero, pretendía pagarle una carrera por cervezas. De acuerdo con los expedientes judiciales, Héctor Armando Moreno Luzardo, de 32 años, se enojó al saber que el usuario ya no tenía más dinero.

Crónica taxista latino carrera: Llegaron a su casa para interrogarlo

Luego de conseguir la dirección del venezolano, las autoridades llegaron a su domicilio con una orden de arresto por asalto agravado y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un crimen, pero antes querían hablar con él para conocer la versión de su historia. Lo encontraron en su propiedad y fue entonces que les contó todo lo que había sucedido ese día.

No tenía una excusa válida para haber sacado su pistola ni mucho menos para haberla disparado, puesto que no podía alegar defensa propia, ya que su vida jamás estuvo en peligro ante un cliente que simplemente no podía pagarle en efectivo. Por ende, lo apresaron y de inmediato comenzaron a esculcar en su hogar en busca de esa arma de fuego. Archivado como: Crónica taxista latino carrera.