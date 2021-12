Outdoor Depot, Georgia Gun Store, Academy Sports, Foxhole Gun and Archery y Dawsonville Gun and Pawn, son algunas de las tiendas de armas donde padre e hijo adquirieron los rifles y pistolas. En las declaraciones que dieron al momento de adquirirlas es que las querían para proteger sus hogares de intrusos y divertirse en la cacería. Archivado como: Crónica Vaya ejemplo papá

Y no se trataba de cualquier mercado negro, sino que directamente las querían trasladar a territorio mexicano donde ya tenían una lista de personas interesadas. Esos potenciales clientes al parecer estaban dispuestos a pagarles el doble y hasta el triple de lo que ellos habían gastado, así es que sería un negocio verdaderamente rentable.

Las pondrían en manos de desconocidos

Según los expedientes judiciales que fueron presentados ante la Corte de Distrito Norte de Georgia el pasado 20 de diciembre, los acusados pondrían las armas adquiridas legalmente en Estados Unidos en manos de “gente desconocida en México”, lo que deja abierta una alta posibilidad de que incluso fueran mafiosos.

Y es que no es ningún secreto que las bandas de narcotraficantes que operan en tierra azteca posean armas que fueron vendidas legítimamente en los Estados Unidos, así que no sería nada nuevo. Lo triste de todo es quien por lo general se lleva la peor parte es la ciudadanía, los inocentes civiles que no están armados para defenderse.