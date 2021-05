Crónica Selvin: Creció, pero no dejaron de gustarle las niñas

Justamente uno de esos casos de hombres mayores que no pierden tiempo para conquistar a jovencitas o niñas es del que quiero hablarles en mi crónica de hoy en MundoHispánico . Se trata de Selvin Arnulfo Hernández Bonilla, de 24 años, quien es buscado por las autoridades del condado de Hall (Georgia).

La pedofilia es un delito grave, al menos en Estados Unidos, que se da cuando una persona mayor de edad comienza a sentir atracción de carácter sexual por adolescentes y hasta niños pequeños, aunque no necesariamente tengan algún contacto con ellos. Pero hay otros que no se quedan con las ganas y esos son los peores.

Todo indica que de alguna manera se dio cuenta que había sido denunciado y entonces se dio a la fuga aparentemente en un vehículo de color negro, cuyas especificaciones se desconocen hasta ahora. En su residencia en Gainesville la policía no halló ni siquiera rastros de él.

Y es que en 2017 se vio envuelto en un accidente de tránsito causado porque iba manejando de manera temeraria y se escapó antes de que llegaran las patrullas. Selvin mide 5’6 pies, pesa alrededor de 175 libras, tiene cabello negro y ojos cafés. Si alguien lo ha visto o sabe algo sobre su paradero, no dude en llamar al 770.536.5206; 770.297.4697. o directamente al 911.

Booth, el portavoz policial del Sheriff de Hall, manifestó a los medios de comunicación que Selvin cometió los delitos por los cuales es buscado entre 2019 y 2020, que la mayor de las chicas con las que se metió tiene 16 años y la menor apenas 13, pero aclaró que no solo por eso están tras su pista.

Crónica Selvin: aunque sea sexo consentido, es penado

Más de alguno de los que lean esta nota seguramente dirán que no se trataba de niñitas inocentes e indefensas y que lo más seguro es que por gusto propio se metieron con Selvin y aunque eso es probable, debo ser claro en esto: aunque sea consentido, no deja de ser un delito, al menos en nuestro estado.

En Georgia la ley avala que un menor de al menos 17 años ya pueda irse de su casa y acostarse con quien quiera, aunque sea un adulto, siempre y cuando este no le supere 10 años, así es que desgraciadamente no es el caso de Selvin. Seguramente saber esto entristecerá a muchos padres y alegrará a más de algún joven rebelde, pero lo que también deben de saber es que, a la edad de 17, si comete alguna falta, ya será juzgado como adulto, así es que eso sí no les conviene. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.