Crónica: ¡Se le pasó la mano a Freddy Reyes Martínez!

El hispano no sabía que las autoridades ya le pisaban los talones

Las autoridades no esperaban encontrar tantas cosas ilegales en su hogar

Crónica Freddy Reyes Martínez. Georgia es uno de los 26 estados del país con mayor libre acceso a las armas de fuego y con menos restricciones para poder portarlas o tenerlas, pero eso sí, bajo las leyes actuales, a pesar de ello ninguna persona con antecedentes de haber cometido delitos serios puede en ninguna circunstancia poseer ni andar armas.

Sin embargo, lo que la ley mande parece no haberle importado en lo absoluto a Freddy Reyes Martínez, un inmigrante de origen hispano que reside en la ciudad de Douglasville, al noroeste de Atlanta. Y es que este hombre, tenía en su poder, no una, sino que varias armas de fuego y no solo pistolas, sino que hasta rifles de asalto.

Le importan un carajo las leyes

Freddy no es ninguna buena pieza que se diga. De hecho, en Georgia ha estado preso en varias ocasiones por cometer diversos delitos graves y la última vez, estuvo en la cárcel por más de un año, lo cual lo convierte en un sujeto no apto para poseer armas de fuego de acuerdo con las leyes estatales.

Pese a ello, nunca aprendió la lección y en los últimos años, en plena pandemia de coronavirus, abrió su propia ‘tienda’, pero ilegal. Se había dedicado a la preparación y distribución de peligrosos narcóticos en el área metropolitana de Atlanta, un negocio redondo, que le generó sendas ganancias.