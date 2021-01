Crónica: Ronald Burgos Avilés mató a su novia y a su hijo a puñaladas

Ronald Burgos Avilés enfrenta la pena de muerte por el asesinato de su novia y su hijo de 20 meses de nacido.

Grizelda Hernández y Dominic Alexander Hernández fueron encontrados en el desierto de Laredo, Texas.

Burgos Avilés era agente de la Patrulla Fronteriza y estaba casado con otra mujer cuando ocurrieron los hechos.

Ronald Anthony Burgos Avilés, exagente de la Patrulla Fronteriza, por fin enfrentará a la justicia por el asesinato de su novia y su hijo.

Burgos Avilés, de 29 años, está acusado del asesinato de su novia Grizelda Hernández y de su hijo Dominic Alexander Hernández, de 20 meses de nacido, en Laredo, Texas, en un crimen ocurrido en abril de 2018.

Desde entonces el juicio se ha pospuesto por un año debido a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el juez Joe López de la Corte Criminal 49 de Distrito en el Condado de Webb decidió que ya no hay que esperar más y fijó para el mes de marzo de 2021 la fecha para empezar las audiencias en el caso en contra de Burgos Avilés.

Ronald Anthony Burgos Avilés ha estado detenido en la cárcel del Condado de Webb desde que ocurrió el crimen y en caso de ser encontrado culpable podría ser condenado a la pena de muerte.

La crónica que narraremos a continuación está contenida en los documentos legales del caso y que revelan una relación sentimental tormentosa entre Burgos Avilés y Hernández.

El martes 27 de marzo de 2018, el agente de la Patrulla Fronteriza Ronald Anthony Burgos Avilés recibió un mensaje de texto en su teléfono celular de su novia Grizelada Hernández y a quien llamaba cariñosamente ‘Grey’.

“Dominic no siempre será el niño chiquito de las fotografías, un día va a a crecer y me va a preguntar sobre ti. No puedes hacerme esto”, le dijo Hernández a Burgos Avilés en el mensaje.

El contexto del mensaje era porque Burgos Avilés había expresado su deseo de abandonar a Hernández y terminar la relación ya que el hombre no quería compromisos y solo la mantenía como su novia.