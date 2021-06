Crónica: ¿Rito satánico o delincuencia común?

La policía de la ciudad de Raleigh ha revelado la identidad de dos de los sospechosos, pues el tercero es menor de edad, y hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía todavía no ha decidido si lo juzgará como adulto o qué, pues eso depende del nivel de participación que haya tenido en el hecho delictivo.

Aunque el motivo real de este cruel crimen aún está bajo investigación, hay varias teorías, una de las cuales incluso deja abierta la posibilidad de un rito satánico. Lo que sí es un hecho es que las autoridades locales están convencidas de que al menos este asesinato no quedará impune, pues aseguran que quienes apresaron son los únicos culpables.

Crónica ¿rito satánico?: de inmediato armaron un operativo

Varias patrullas llegaron al sitio indicado y comenzaron a investigar. Al principio creían que se trataba de saqueadores de tumbas o de algún tipo de iniciación a pandillas, pero no tardaron en darse cuenta de que se trataba de algo peor. Y es que rápidamente encontraron al anciano tirado y desangrándose en el suelo. Hay muchos detalles terribles sobre esta tragedia que la policía prefirió no exponer para no afectar la pesquisa.

Los uniformados llamaron a una ambulancia, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida y fue declarado muerto, así que de inmediato comenzaron a buscar a los tres sospechosos. Al día siguiente, los agentes capturaron a María y tras interrogarla, esta delató al resto de jóvenes que la acompañaban la noche anterior.