La policía de Sacramento detuvo Albert Enoch Johnson, de 31 años, por el asesinato de un matrimonio en la casa de la familia mientras sus pequeños hijos dormían en sus camitas.

Los Butterfield, Tony y Kaherine, se tomaban un merecido descanso después de que sus tres pequeños, de cuatro años, dos años y seis meses de edad, se habían dormido finalmente en su casa de Utah.

Parecía que era el momento de relajarse, estaban agotados pero felices. Criar tres bebés era una tarea enorme, pero los amaban y darían todo por ellos.

Se hizo un silencio reparador en el hogar de los Butterfield. Hasta que Johnson forzó la cerradura de una puerta para entrar en el lugar.

Sigilosamente se puso a revolver entre las posesiones y, supuestamente, los despertó. Era cerca de la 1 de la mañana del sábado.

Los vecinos dicen que escucharon los gritos de Katherine y disparos.

Según lo que parece y cuenta la policía, los Butterfield trataron de defenderse y defender a sus pequeños, mantenerlos a salvo a toda costa.

Por eso, lucharon con Johnson por sus vidas. Pero perdieron la batalla. Katherine murió dentro de la casa, baleada. Tony pudo llegar más lejos, peleó con el asesino de su esposa en el patio, a vida o muerte, con un cuchillo con el sí consiguió herir a su atacante. Pero también murió baleado, allí mismo.

Perdieron la batalla y se fueron juntos, pero no perdieron la guerra. Sus bebés no recibieron ningún daño, ese fue el último regalo amoroso de mamá y papá.

Jonhson escapó en su auto del lugar. La policía dice que no fue un ataque aleatorio, sino que conocía al matrimonio y fue específicamente a su hogar para cometer el hecho, cuya motivación aun no han dado a conocer.

